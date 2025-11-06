Lluvias de hasta 8 mm por baja segregada: A esta hora comenzarían las precipitaciones y tormentas en Santiago

06 nov. 2025 - 07:40 hrs.

¿Qué pasó?

Lluvias y tormentas se esperan para este jueves en Santiago, según el último reporte del tiempo del meteorólogo de Meganoticias, Jaime Leyton. El experto entregó detalles sobre el fenómeno, indicando la hora estimada en la que iniciaría y la cantidad de agua que podría caer.

¿Cuánta agua caerá en Santiago?

"Viene la lluvia y viene la tormenta", comenzó señalando Leyton en su reporte, indicando que estas precipitaciones se deben a una baja segregada.

Respecto a cuánto podría llover en Santiago durante la jornada, explicó que "es bien difícil calcular una cantidad en estas situaciones de baja segregada, así que hay que dar un rango muy amplio".

En ese sentido, comentó que podríamos tener en la capital entre 2 y 8 milímetros de agua. "Es bien amplio, pero lo más relevante de ese registro es que se va a concentrar en un muy poco tiempo. O sea, podrían caer 5 mm en una hora, y en la otra media hora los otros 3 mm, y eso va a empapar a una persona", aclaró.

¿A qué hora comenzará a llover en Santiago?

"Esta baja segregada ha debilitado las presiones en la zona central y ha permitido que ingrese esta nubosidad baja", informó Leyton, agregando que en Santiago se mantendrá con cielos cubiertos. "Esta nubosidad se va a ir espesando y va a ir cambiando el panorama", añadió.

Además, sostuvo que la lluvias se dará "sin frío", argumentando que las bajas segregadas tienen influencia tropical, "porque no hay un cambio de masa de aire en los niveles bajos, pero sí el espesor nuboso hace que la máxima no suba demasiado".

En cuanto a una hora estimada en la que podrían comenzar las lluvias, indicó las 17:00 horas. "De ahí en adelante está la mayor probabilidad", mientras que su término se prevé para las 00:00 horas del viernes.

