"Qué se han imaginado estos hijos de la reverenda": Neme explota tras robo a Don Jaime y arremete contra la clase política

07 nov. 2025 - 09:27 hrs.

La tarde del jueves, el meteorólogo Jaime Leyton fue víctima de un millonario robo en su domicilio, ubicado en la comuna de Puente Alto. Afortunadamente, la vivienda se encontraba vacía al momento del atraco, por lo que no hubo personas lesionadas.

Desde el matinal "Mucho Gusto" abordaron la noticia. "La ayer en la tarde estaba lloviendo, la mujer de don Jaime, la Vivi, decidió venir a buscarlo aquí al canal con su perrito y el hijo estaba en otro asunto, la casa quedó sola y se produjo lo que ustedes están viendo, este robo", comenzó informando José Antonio Neme.

Neme explota tras robo a Don Jaime y arremete contra la clase política

El periodista aprovechó la instancia para enviarle su apoyo a su colega en este difícil momento: "Es una situación como desagradable, por suerte, claro, no había nadie y tal, pero perder tus cosas y de esta manera y con este descaro además, porque esto es un descaro, o sea, mira cómo sacan las cosas tranquilamente y se las suben a un auto, me parece que es algo bien brutal".

José Antonio Neme

Tras un contacto telemático con Don Jaime, Neme hizo un potente descargo sobre la inseguridad que afecta al país. "Este caso me genera una reacción mucho más visceral (…) Voy a decir lo que pienso ante un grupo de personas que no son unos pobres chicos en situación de calle (…) Acá tenemos un grupo de tipos que viene, desvalija la casa de una familia decente, que nadie ni un agente del Estado sé de cuenta…", manifestó.

Acto seguido, el comunicador expresó su fuerte molestia hacia la clase política, especialmente hacia los candidatos de cara a las próximas elecciones presidenciales, por no priorizar estos temas en sus campañas: "Qué se han imaginado estos hijos de la reverenda, me da rabia… todo lo que han hablado no les importa a nadie".

"Cuando le pasa a uno de ellos, 'ah, tremendo, verdad'. Entonces, ahora le pasó a Don Jaime, a mí me gustaría saber como van a reestructurar, cuál va a ser la reingeniería del Estado para que un grupo de delincuentes de mierda se paseen por una comunidad, de clase media, de familias decentes, y no entren a las tres de la tarde a desvalijar una casa de un hombre trabajador", remató completamente furioso.

