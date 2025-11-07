Encuentran celular en celda de Jorge Ugalde: Cumple cautelar de prisión preventiva por triple homicidio en La Reina

07 nov. 2025 - 12:20 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes, durante un allanamiento en la cárcel Santiago 1, se encontró un celular en la celda en donde cumple prisión preventiva Jorge Ugalde, imputado por el crimen del fotógrafo Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos mellizos de 17 años.

El crimen ocurrió el pasado 18 de octubre al interior de la casa en donde vivían las víctimas, en la comuna de La Reina, Región Metropolitana. El adulto tenía heridas cortopunzantes y los menores de edad presentaban signos de asfixia.

Aunque en principio la hipótesis apuntaba un presunto parricidio, pronto se descartó y fue Ugalde, cuñado de Cruz-Coke, el sindicado como principal sospechoso. Se trata de un psicólogo de 59 años casado con Trinidad, hermana de Eduardo y que actualmente también está en calidad de imputada.

Jorge Ugalde quedó en prisión preventiva

Tras su detención, el pasado martes Ugalde fue formalizado por tres delitos de homicidio calificado en contexto de violencia intrafamiliar, con alevosía y premeditación conocida.

En la instancia, se decretó la prisión preventiva de Ugalde y se estableció un plazo de investigación de 180 días. La medida cautelar la tiene cumplir en el Establecimiento Penitenciario Santiago 1, misma lugar en donde fue encontrado el aparato telefónico.