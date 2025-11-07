Delincuentes entraron a una casa a robar y asesinaron a disparos a uno de sus residentes en Lampa

07 nov. 2025 - 07:15 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) indaga en un robo con homicidio ocurrido la madrugada de este viernes en la comuna de Lampa, Región Metropolitana, luego que un grupo de delincuentes ingresara a un domicilio y asesinara a disparos a uno de sus residentes.

De acuerdo a lo informado por la fiscalía Centro Norte, el delito se produjo a eso de las 02:00 horas al interior de la toma Las Malvinas. Hasta una casa de ese lugar llegaron personas premunidas con armas de fuego para exigirles objetos de valor a sus víctimas.

Hombre fue asesinado a disparos y una mujer resultó herida

"Un grupo de 4 a 5 sujetos encapuchados ingresan a un domicilio que está ubicado en ese sector, rompiendo un vidrio y premunidos de armas de fuego. Comienzan a exigir la entrega de especies, de dinero, joyas, e intimidan a las personas, a los residentes de ese domicilio", informó el fiscal Felipe Olivari.

"Ante, al parecer, la resistencia de algunos de los ocupantes de la casa, terminan disparando en varias oportunidades y lesionan a una mujer de 58 años de nacionalidad venezolana en una de sus manos, le llega un impacto balístico", continuó el persecutor.

Según explicó, durante el atraco otros dos disparos hirieron en el abdomen a un hombre 35 años, también de nacionalidad venezolana, quien terminó falleciendo en el mismo lugar. "Finalmente, sustraen varias especies y se dan a la fuga", agregó.

Investigación quedó a cargo de la PDI

La fiscalía instruyó a personal de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la Policía de Investigaciones (PDI), junto al Laboratorio de Criminalística (Lacrim) para que realicen las primeras diligencias del caso.

Olivari indicó que los trabajos a concretar son "periciar el sitio del suceso, periciar el cuerpo del fallecido, recabar la evidencia balística, ver si efectivamente hay imágenes de las cámaras del sector; todo lo que nos permita, ojalá, identificar a las personas autoras de este crimen".

Asimismo, sostuvo que, en principio, se trataría un robo con homicidio, "que es uno de los delitos que tiene una de las penas más altas de la legislación chilena, y por lo tanto estamos realizando todas las diligencias para efectos de poder efectivamente determinar la identidad de los autores y ojalá poder detenerlos".