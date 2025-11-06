Podrían encontrar más cuerpos: Carabineros continuará con diligencias en San Vicente de Tagua Tagua tras hallazgo de cadáveres

06 nov. 2025 - 20:42 hrs.

¿Qué pasó?

Equipos especializados de Carabineros permanecen trabajando en el sector de Pueblo de Indios, en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua, región de O’Higgins, tras el hallazgo de al menos dos cuerpos en medio de allanamientos por tráfico de drogas y denuncias de presunta desgracia.

Las autoridades no descartaron que se puedan encontrar otros cadáveres en el lugar, por lo que seguirán desplegados haciendo trabajos.

El hallazgo de los cuerpos

Carabineros ejecutó diez órdenes de entrada y registro en viviendas de una toma del sector, donde se desarrollan los trabajos policiales.

Durante las primeras inspecciones, el personal policial encontró el cuerpo de una mujer calcinado y maniatado al interior de una especie de letrina. Hasta ahora no ha sido posible determinar su identidad, labor que quedó a cargo del Servicio Médico Legal.

Posteriormente, los equipos de investigación hallaron partes de otro cuerpo en el mismo sector.

La Fiscalía Regional de O’Higgins confirmó el hallazgo, pero indicó que aún no se ha logrado establecer si los restos corresponden a una sola persona, aunque "aparentemente sería así", según el fiscal regional Aquiles Cubillos.

Fiscalía no descarta que existan más cuerpos

El persecutor confirmó que las diligencias seguirán en el sector, sin descartar la existencia de más cuerpos. "No descartamos la existencia de otros cuerpos. Para esos Carabineros va a mantener el resguardo del sitio del suceso el resto de la tarde, y vamos a continuar trabajando el día de mañana con diversas unidades especializadas y también con equipos que hemos solicitado especial para poder rastrear el sector, especialmente un georadar, drones, en definitiva, diversos medios tecnológicos que nos permitan descartar la existencia de otros cuerpos".

También añadió que el Ministerio Público trabaja en cruzar denuncias de presunta desgracia registradas en distintas comunas de O’Higgins. “Tenemos algunos antecedentes y denuncias de presunta desgracia; creemos que hay un fenómeno de carácter regional que estaría involucrado”, sostuvo Cubillo.