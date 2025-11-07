Nuevos videos muestran inconsistencias en testimonios por desaparición de María Ercira Contreras

07 nov. 2025 - 13:02 hrs.

¿Qué pasó?

A un año medio de la desaparición de María Ercira, adulta mayor a la que se le perdió el rastro en mayo de 2024 mientras almorzaba con su familia en el restaurante del fundo Las Tórtolas de Limache, surgen nuevos videos que podrían resultar claves en la investigación.

Su familia, gracias a una detective privada que contrataron, pudo encontrar nuevos registros del día de la desaparición, que darían cuenta de inconsistencias en la investigación de la PDI y en la declaración de testigos.

"Es una conclusión de la PDI equivocada"

Sabrina Gambazza, perfiladora criminalista argentina, contó a Mucho Gusto que "nosotros (al principio) teníamos nada más que 20 minutos para reconstruir sobre lo que había pasado con María Ercira. Y en realidad, había 2 horas más que no teníamos", registros que detectó curiosamente a través de televisión.

Uno de los nuevos videos muestra que el portero del fundo se subió a una camioneta roja a las 16:00 horas, 37 minutos después de la última vez que María Ercira fue vista por las cámaras caminando por el estacionamiento del restaurante.

Según contó Carla Hernández, nieta de María Ercira, un informe policial detalló que el conserje nunca se movió de su puesto de trabajo, "es una conclusión de la PDI totalmente equivocada porque esta persona se mueve del lugar", afirmó. De paso, señaló que hubo un "error en la declaración de esta persona y de otras personas tambié que mienten en su declaración".

En otro registro, se ve que el portero iba en su camioneta hacia un sector de cabañas, pero al pasar por al lado de la familia de María Ercira, cambió su marcha rumbo a su casa en la parte de arriba del fundo. Estuvo 16 minutos fuera de su puesto de trabajo y regresó al momento de la llegada de Carabineros. Gambazza aseguró que la PDI "nos presentó un informe donde nos omiten deliberadamente esta camioneta roja".

Portón se abría de manera automática

La investigadora privada además reveló que durante los minutos en que el portero no estuvo en la entrada del fundo, "el portón se accionaba de manera automática a través de un mensaje de texto que la dueña del lugar le envía para que se abra, a distancia".

Además, se pudo determinar que, después de la desaparición de María Ercira, el portero se ausentó tres veces de su puesto de trabajo ese día.

Por último, la detective concluyó que "aparecen personas de interés que tampoco fueron debidamente interrogadas acerca de lo que hicieron ese día. Podemos ver personas que dijeron que no estaban en el fundo, cuando sí estaban".

En especial, se refiere a otro trabajador que vive en el fundo, que declaró que había regresado a las 16:00 horas, pero que lo hizo a las 14:00, según mostró otro video. Este hombre dijo que no se enteró de la desaparición hasta tres días después, pero "es imposible porque tiene tráfico de llamadas con el dueño del fundo y con otros trabajadores del fundo que estaban en la zona del restaurante ese día", contó Carla.

La nieta añadió que actualmente hay querella contra un funcionario de la PDI por obstrucción a la investigación y falsificación de documento público. Además, dijo que el comisario a cargo del caso lleva meses con licencia y que nadie lo ha reemplazado.

