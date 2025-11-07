Nieto lanza hervidor con agua caliente y mata a su abuela en Chillán: Quedó en prisión preventiva

07 nov. 2025 - 16:24 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un joven de 21 años acusado de provocar la muerte de su abuela, tras arrojarle agua hirviendo en Chillán, región de Ñuble. El hecho ocurrió el pasado 2 de octubre y la víctima falleció semanas después debido a la gravedad de sus lesiones.

La Fiscalía obtuvo la prisión preventiva del imputado mientras se desarrolla la investigación por el delito de parricidio.

Nieto le lanzó agua hirviendo a su abuela

El jefe de la Brigada de Homicidios de Chillán, subprefecto Raúl Sánchez Escudero, expuso que “detectives lograron la detención del imputado por el delito de parricidio, hecho ocurrido el 2 de octubre del presente año, en circunstancias que el imputado arroja por la ventana del baño un hervidor con agua caliente, lugar donde se encontraba su abuela”.

El oficial detalló que la víctima, de 74 años, fue trasladada desde Chillán hasta Concepción, donde falleció el pasado viernes 31 de octubre debido a las quemaduras sufridas.

La detención del nieto

El subprefecto agregó que “a raíz de estas lesiones, la Fiscalía genera una orden de investigar, la cual es diligenciada por detectives de la Brigada de Homicidios Chillán, logrando junto al Laboratorio de Criminalística Regional obtener pruebas importantes, acreditarnos la participación del imputado, además estableciendo la dinámica de los hechos”.

Finalmente, indicó que “por lo anterior, se gestiona respectiva orden y detención, la cual se materializa el día de hoy (viernes) en horas de la mañana, siendo detenido el imputado y trasladado al Tribunal de Garantía de Chillán para su control de detención”.