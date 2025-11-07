Detienen a nuevo gendarme por tráfico de drogas en cárcel de Alto Hospicio

07 nov. 2025 - 19:35 hrs.

¿Qué pasó?

En Cañete, región del Biobío, fue detenido un nuevo gendarme involucrado en el caso de tráfico de drogas al interior de la cárcel de Alto Hospicio. Hasta el momento, se han capturado a 13 funcionarios penitenciarios.

Cabe recordar que el pasado miércoles fueron detenidos más de diez funcionarios en allanamientos simultáneos en diferentes ciudades del país.

¿Qué se sabe del nuevo detenido?

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo al hombre en horas de la mañana de este viernes, y pasará a control de detención junto con el resto de imputados este domingo en el Juzgado de Garantía de Alto Hospicio.

El miércoles recién pasado, se realizó un operativo en las regiones de Tarapacá, Biobío y La Araucanía, que permitió la detención de los primeros 12 funcionarios que estarían involucrados.

En ese momento, la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, informó que se trataba de una banda "dedicada al tráfico ilícito de droga como delito principal, al interior del Centro de Detención de Alto Hospicio".

“Se detuvieron a 19 personas, 12 de ellos son gendarmes, y vamos a pasarlos a control de detención por los delitos ya referidos para luego obviamente pedir su prisión preventiva si en los casos lo ameritan”, indicó la persecutora.

Todo sobre Gendarmería