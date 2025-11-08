Lancha Bruma: Familia de pescadores muertos confirman que se rechazó traslado del buque Cobra para labores de mantención

08 nov. 2025 - 11:44 hrs.

¿Qué pasó?

Amplia repercusión generó la noticia de que la empresa Blumar había pedido autorización para trasladar el buque "Cobra" desde el puerto de San Vicente hasta los astilleros de Asmar para labores de mantención. Esto, en medio de las investigaciones para esclarecer el naufragio de la embarcación "Bruma", que dejó a siete pescadores fallecidos por una presunta colisión.

A raíz de lo anterior, los familiares de las víctimas de la tragedia se reunieron en las afueras de la Fiscalía Regional del Biobío para conocer los detalles de por qué se habría autorizado la petición que hizo Blumar.

Suspenden traslado de "Cobra"

Este sábado, se conoció que finalmente se decidió rechazar el traslado de "Cobra" hacia los astilleros de Asmar.

La noticia fue valorada por Catalina Medel, hija del fallecido capitán de "Bruma" (José Luis Medel), quien partió diciendo que "queremos agradecer a la comunidad completa y a las autoridades que han estado con nosotros, entregándonos el apoyo".

"Nos acaban de avisar que se autorizó la suspensión del dique para el 'Cobra'. Estamos contentos y como siempre hemos dicho, vamos a seguir peleando hasta el último momento para tener justicia para nuestros siete pescadores", concluyó la mujer.