"Basta de volver a meter el dedo en la herida": Familias de víctimas de lancha "Bruma" protestan por traslado del buque "Cobra"

06 nov. 2025 - 16:17 hrs.

¿Qué pasó?

A las afueras de la Fiscalía Regional del Biobío se manifestaron los familiares de los siete pescadores fallecidos en la tragedia de la embarcación “Bruma”, exigiendo explicaciones luego de conocer que la empresa Blumar solicitó, y obtuvo, la autorización judicial para trasladar el buque “Cobra” desde el puerto de San Vicente hasta los astilleros de Asmar para labores de mantención.

La decisión encendió la molestia de los familiares, quienes aseguran que el procedimiento vulnera el carácter de sitio del suceso del buque, en el marco de una investigación que aún sigue abierta y sin formalizados.

Fiscalía autorizó el traslado con condiciones

La solicitud fue presentada por Blumar ante el Juzgado de Garantía de Coronel, tribunal que aprobó el movimiento del pesquero. La Fiscalía no se opuso, pero estableció condiciones específicas: el buque deberá ser trasladado bajo fiscalización permanente de la autoridad marítima y supervisión de la Policía de Investigaciones (PD



El procedimiento se realizará el próximo lunes y responde, según la solicitud, a la necesidad de efectuar una mantención obligatoria que las embarcaciones industriales deben realizar cada tres años.

Familiares cuestionan decisión judicial

Los deudos calificaron la medida como una falta de respeto y temen que el traslado afecte la evidencia pendiente en la causa. “No encontramos lógica a que sigan haciendo maniobras la empresa Blumar al barco Cobra. Basta de volver a meter el dedo en la herida, sabiendo que el Cobra es el culpable”, señaló una de las familiares.

Otra de las asistentes a la manifestación expresó preocupación por la integridad de las pruebas: “Si hacen esta mantención van a borrar las evidencias que hay en el caso. La fiscal nos dijo que todo estaría en resguardo de la policía marítima, pero nosotros vimos cómo trabajó policía marítima”.

Claudia Urrutia, vocera de las familias, expuso que el trámite se debería realizar “cuando el barco esté en una condición normal trabajando, eso se realiza cada tres años. Pero el barco no está normal, el barco está con una suspensión. ¿Por qué razón ahora se les ocurrió? Y eso es por plata nomás, y se llama cuota de jurel”.

Reunión improvisada con la Fiscalía

En medio de la protesta, un grupo de cinco familiares, entre ellos Catalina Medel, hija del capitán de “Bruma”, ingresó a las dependencias de la Fiscalía Regional para exigir una explicación a la fiscal Marcela Cartagena, quien lidera la investigación.

Los familiares piden detener el traslado hasta que se completen los peritajes pendientes, entre ellos los análisis de la caja naranja del pesquero, cuyos resultados —ya enviados desde Francia— están a la espera de traducción al español para ser incorporados a la carpeta investigativa.