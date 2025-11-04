Temblor se registra en la zona sur de Chile: Revisa el epicentro y la magnitud del sismo
¿Qué pasó?
La mañana de este martes 4 de noviembre, a las 10:14 horas, un temblor de magnitud 4,0 afectó a la zona sur del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 65 km al oeste de Arauco, en la región de Biobío, con una profundidad de 39 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
