Temblor se registra en la zona sur de Chile: Revisa el epicentro y la magnitud del sismo

¿Qué pasó?

La mañana de este martes 4 de noviembre, a las 10:14 horas, un temblor de magnitud 4,0 afectó a la zona sur del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 65 km al oeste de Arauco, en la región de Biobío, con una profundidad de 39 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor

