Temblor afecta a la zona centro-norte: Revisa la magnitud reportada por sismología

03 nov. 2025 - 15:13 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este lunes se registró un sismo de magnitud 4,0 en la región de Coquimbo, cuando el reloj marcaba las 15:00 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 17 kilómetros al noroeste de La Serena, a 71 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.