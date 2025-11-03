Temblor afecta a la zona centro-norte: Revisa la magnitud reportada por sismología
¿Qué pasó?
Durante la tarde de este lunes se registró un sismo de magnitud 4,0 en la región de Coquimbo, cuando el reloj marcaba las 15:00 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 17 kilómetros al noroeste de La Serena, a 71 kilómetros de profundidad.
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
