Popular mayorista reemplazó a supermercado ubicado en región de Coquimbo: ¿Qué local se instalará?

Un reconocido supermercado de la comuna de Ovalle, en la Región de Coquimbo, pasaría a transformarse en otro conocido local del rubro, pero ahora, pasó a ser un supermercado para compras mayoristas.

Así lo han dado a conocer algunos clientes que han asistido a comprar su mercadería, como también algunas personas que pasaban por el sector.

Lo anterior, debido a que en los últimos días se ha visto a personas trabajando en el cambio de letreros en el exterior, como así también al interior del recinto.

¿Qué supermercado se instaló en Ovalle?

Específicamente se trata del Supermercado Mayorista 10 ubicado en calle Victoria #435 y que ahora pasará a ser un Supermercado Alvi.

Si bien, desde ninguna de las dos empresas se han referido a este cambio, usuarios en redes sociales ya han compartido registros de la transición de una marca a otra y han confirmado que ya han asistido al local y ya pasó a ser Alvi.

Además, a través de Google Maps se puede apreciar que al escribir la ubicación, figura el nombre "Alvi, ex Mayorista 10", lo que confirma el cambio.

Cabe recordar que tanto Alvi como Mayorista 10, pertenecen a Unimarc, cuya empresa matriz es la Sociedad de Supermercados SMU, controlada por  Álvaro Saieh, Juan Rendic y Enrique Bravo.

