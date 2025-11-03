Temblor afecta a la zona centro-sur: Esta fue la magnitud que tuvo el sismo
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La tarde de este lunes, a las 13:40 horas, un temblor de magnitud 3.8 se registró en la zona centro-sur del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 81 km al noroeste de Coronel, en la región del Biobío. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 22 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.