Fuerte temblor en el norte del país: Conoce la magnitud que alcanzó el movimiento telúrico
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La tarde de este lunes, a las 12:51 horas, un temblor de magnitud 5.6 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 70 km al noroeste de Carrizal Bajo, en la región de Atacama. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 32 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.