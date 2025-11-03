Temblor afecta a la zona norte: ¿Cuál es la magnitud y el epicentro del sismo?

03 nov. 2025 - 04:32 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 3,3 se registró durante la madrugada de este lunes en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 3:58 horas.

¿Dónde fue el epicentro del temblor?

Según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el temblor tuvo su epicentro a 74 kilómetros al este de Socaire, a 236 km de profundidad.

Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

