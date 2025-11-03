Dos temblores afectan a la zona norte en pocos minutos: Conoce las magnitudes y epicentros de los sismos

03 nov. 2025 - 03:05 hrs.

¿Qué pasó?

Dos temblores se registraron durante la madrugada de este lunes en la zona norte, según información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile.

El de mayor intensidad se produjo a las 1:38 horas en la región de Antofagasta y tuvo una magnitud de 3,4, con epicentro a 123 kilómetros al noreste de Socaire, a 273 km de profundidad.

Minutos después, cuando el reloj marcaba las 1:49 horas, se registró un temblor de magnitud 3,2 en la región de Tarapacá, específicamente a 37 km al sureste de Camiña, a 118 km de profundidad.

Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz de los movimientos telúricos.

