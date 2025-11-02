Temblor afecta a la zona norte: ¿Cuál es la magnitud y el epicentro del sismo?
¿Qué pasó?
Un temblor de magnitud 3,2 se registró durante la noche de este domingo en la región de Atacama, cuando el reloj marcaba las 21:48 horas.
¿Dónde fue el epicentro del temblor?
Según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el temblor tuvo su epicentro a 78 kilómetros al noreste de Alto del Carmen, a 106 km de profundidad.
Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
