Temblor afecta a la zona norte: ¿Cuál es la magnitud y el epicentro del sismo?

02 nov. 2025 - 22:29 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 3,2 se registró durante la noche de este domingo en la región de Atacama, cuando el reloj marcaba las 21:48 horas.

¿Dónde fue el epicentro del temblor?

Según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el temblor tuvo su epicentro a 78 kilómetros al noreste de Alto del Carmen, a 106 km de profundidad.

Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

Todo sobre Temblor