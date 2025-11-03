SHOA descarta tsunami para las costas de Chile tras fuerte temblor 5.6 en el norte

03 nov. 2025 - 13:04 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este lunes, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó un tsunami para las costas de Chile luego de un fuerte temblor registrado en la región de Atacama.

"Las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile", informó el organismo técnico en un boletín publicado su sitio web.

¿Cuál fue el epicentro del sismo?

Para su reporte, el SHOA indicó que el movimiento telúrico ocurrido a las 12:51 horas tuvo una magnitud de 5.8 y tuvo su epicentro a 107 km al oeste de Caldera.

Sin embargo, el Centro Sismológico Nacional de la Universidad del Chile cifró en 5.6 la magnitud del sismo. Ubicándolo a 70 km al noroeste de Carrizal Bajo y a una profundidad de 32 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

