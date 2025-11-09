Se decomisaron celulares, dinero y alcohol: Gendarmería aparta a 23 internos por "carrete" viral en Santiago 1
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
Luego de la viralización de varios registros en los que se veía a internos del Centro de Detención Preventiva Santiago 1 realizando un "carrete" con alcohol al interior de un módulo, la Dirección Regional Metropolitana de Gendarmería realizó un operativo en el cual se identificó a todos los involucrados.
Gendarmería interviene "carrete" en la cárcel
La institución informó, mediante un comunicado, que en el "procedimiento de registro y allanamiento" se logró incautar "elementos prohibidos por la administración penitenciaria, tales como, alcohol y equipos celulares, entre otros".
"El sistema de bloqueo de señales telefónicas dispuesto en el cuadrante Pedro Montt, permitió identificar el módulo donde se realizaba dicha actividad irregular y consecuente con ello, a los internos involucrados", se agregó en la misiva.Ir a la siguiente nota
Por último, se explicó que "Gendarmería dio cuenta de lo ocurrido al Ministerio Público, poniendo a disposición todos los antecedentes obtenidos. Además, se inició la correspondiente investigación interna para determinar eventuales responsabilidades administrativas".
23 internos apartados por "carrete" viral
El operativo de Gendarmería se realizó la noche del sábado al interior del Módulo Nº 35 de Santiago 1, en donde se apartó a un total de 23 internos, requisándose dinero y 24 celulares con los que los involucrados se jactaban de sus fiestas en redes sociales.
En varios de estos registros se puede ver un "carrete", en donde los sujetos privados de libertad "amenizaban" su estadía en la cárcel con un asado y tomando tragos, como whisky.
Leer más de
Notas relacionadas
- "Hurto y tentativa de homicidio": Expulsan de Chile a dos ciudadanos extranjeros por diversos delitos cometidos en su país
- Mujer de 55 años y madre tres hijos se encuentra desaparecida en O'Higgins: "No hay un indicio de robo ni de agresión"
- "Son puntos de interés": Demuelen casas en toma donde se rastrean posibles cuerpos en San Vicente de Tagua Tagua