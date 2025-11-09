"Hurto y tentativa de homicidio": Expulsan de Chile a dos ciudadanos extranjeros por diversos delitos cometidos en su país

09 nov. 2025 - 16:41 hrs.

¿Qué pasó?

Este domingo el Departamento de Policía Internacional Metropolitano de la PDI concretó la expulsión de dos ciudadanos colombianos que se encontraban de forma irregular en Chile y tenían causas pendientes en su país de origen.

PDI concreta la expulsión de migrantes irregulares

"El día de hoy se llevó a cabo una diligencia que culminó en la expulsión de dos ciudadanos colombianos, los cuales poseían antecedentes pendientes en su país de origen por el delito de hurto, tentativa de homicidio e infracción de Ley de Armas", explicó el subprefecto Pablo Garay.

El primero de los hombres expulsados fue identificado como Fabio Durán Carvajal, de 34 años, quien no tenía causas pendientes en Chile, pero sí era buscado en Colombia por el delito de hurto.

El segundo expulsado fue identificado como Deiby Johan Fory Balanta, de 29 años, quien mantenía orden de captura en su país por los delitos de tentativa de homicidio agravado e infracción a la Ley de Armas.

Funcionarios de la Policía Nacional de Colombia estaban esperando a ambos sujetos a su llegada "con la finalidad de ponerlos a disposición de la justicia".

"Este trabajo obedece a una coordinación con Colombia y permitió a los detectives del Departamento de Policía Internacional llevar a cabo esta expulsión", agregó el subprefecto Garay.

