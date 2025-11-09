"Son puntos de interés": Demuelen casas en toma donde se rastrean posibles cuerpos en San Vicente de Tagua Tagua

09 nov. 2025 - 14:44 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este domingo, el general Guillermo Bohle, jefe de Zona O'Higgins de Carabineros, se refirió a los avances en el rastro de cuerpos en el sector de Pueblo de Indios de San Vicente de Tagua Tagua, informando la demolición de tres casas de la toma que "son puntos de interés".



"Tres nuevos puntos de referencia"

El general comenzó explicando que esta jornada "se han detectado tres nuevos puntos de referencia o de interés, donde los equipos especializados en el transcurso de la tarde van a trabajar".

"Es una zona agreste, un lugar de difícil acceso, por lo cual en un punto de interés está trabajando una máquina retroexcavadora y en los otros dos va a tener que trabajar personal de la Escuela de Suboficiales con pala y picota".

"Lo importante es que están estos tres puntos para trabajarlos en la tarde y poder determinar y esclarecer definitivamente si es que ahí hay algún indicio o una evidencia que nos pueda servir para la investigación que se está desarrollando", añadió.

Demolición de casa en la toma

Finalmente, Bohle anunció que "hay una vivienda que está siendo demolida en este instante. Nos quedan dos viviendas más que son puntos de interés, por lo cual vamos a trabajar en el transcurso de la tarde en ello y, necesariamente, se demolerán para poder descartar completamente la existencia de evidencias en el lugar".

"El sentido de eso es buscar y determinar la evidencia que nos ha detectado tanto los canes como el georradar que han estado trabajando esta mañana. Ellos han detectado puntos de interés y tenemos que ir a buscar y poder descartar si es que efectivamente es algún cuerpo o alguna evidencia", cerró.

Todo sobre Policial