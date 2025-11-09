"Pareciera ser que los pobres valen menos": Alcalde de Cerro Navia y problemas de delincuencia en su comuna

09 nov. 2025 - 13:02 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, conversó con Meganoticias Siempre Juntos para ahondar en la denuncia que presentaron con la Subsecretaría de Seguridad Pública, organismo dependiente del recientemente creado Ministerio de Seguridad.

La acción del jefe comunal se fundamenta en los hechos delictivos que han azotado la comuna que dirige, donde, incluso, los niños han tenido que dormir en el piso por temor a que una bala loca ingrese a sus domicilios.

¿Qué dijo el alcalde de Cerro Navia?

"La situación ha sido dramática desde el martes en adelante, con el enfrentamiento de bandas con alto de poder de fuego, con vecinos atemorizados", partió contando Tamayo.

Luego, el jefe comunal indicó que "personas que muchas veces son inocentes, pagan los costos de bandas que se enfrentan y la ausencia, que a nuestro juicio es negligente, por parte de la Subsecretaría de Seguridad Pública, que la ley le entregó esta función. Como esta es una institucionalidad recientemente creada, creemos que es importante que la señora contralora logre precisar qué significa su rol de coordinación con las policías".

Sobre el abandono de las autoridades en Cerro Navia, el alcalde Mauro Tamayo precisó que "cuando el Estado no se hace presente, es el narco el que se adueña del espacio".

Respecto a las peticiones que ha hecho el municipio, el jefe comunal recalcó que "la respuesta que nos dan es que 'mira, va a depender de los contingentes policiales', acá lo que vemos es que no existe una acción concreta y material que le dé tranquilidad a las poblaciones. Pareciera ser que los pobres valen menos, que los pobres están condenados".

"Nosotros no estamos buscando cabezas, no estamos pidiendo renuncias, lo que estamos pidiendo son respuestas", concluyó Tamayo.

