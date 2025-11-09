Funcionario de la PDI fue víctima de intento de portonazo en Maipú: Usó su arma de servicio hiriendo a un delincuente

09 nov. 2025 - 08:34 hrs.

¿Qué pasó?

Un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) fue víctima de un portonazo frustrado en la comuna de Maipú, en la Región Metropolitana, mientras llegaba a su domicilio.

Según información de la PDI, el detective se encontraba junto a su núcleo familiar cuando fue interceptado por un vehículo, desde el cual descendieron dos sujetos armados, quienes lo intimidaron para robar su automóvil.

¿Qué dijo la PDI?

Debido a la situación, el funcionario se identificó como policía. Una vez que ocurrió aquello, el subcomisario Richard Carmona, de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Occidente, dijo que "el funcionario policial extrajo su arma de servicio al ver su integridad y la de su familia en riesgo, efectuando disparos en contra de los sujetos, hiriendo a uno de estos".

Posteriormente, se recepcionó información que en el Hospital de El Carmen había ingresado un sujeto con heridas de impacto balístico. Tras ello, funcionarios policiales concurrieron al lugar, "logrando establecer que dicho sujeto había participado en el delito", agregó el subcomisario Carmona.

En el sitio del suceso trabajó personal de la BIRO, quienes realizaron las primeras diligencias y levantamiento de evidencias.

Hasta este momento, se desconoce si los otros antisociales que participaron en este hecho fueron detenidos.

Todo sobre Policial