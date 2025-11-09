Hombre muere tras ser baleado a pasos de su casa en Peñalolén: Recibió alrededor de seis disparos a quemarropa

09 nov. 2025 - 00:50 hrs.

¿Qué pasó?

En horas de la tarde de este sábado, un hombre fue baleado en plena vía pública en la comuna de Peñalolén, lo que le provocó la muerte minutos más tarde en un centro asistencial.

El hecho tuvo lugar cerca del domicilio de la víctima, quien se encontraba en la calle cuando fue alcanzado por un hombre a rostro cubierto y que desenfundó un arma para percutar alrededor de 6 disparos.

¿Qué dijo la Fiscalía ECOH sobre el crimen?

"A corta distancia, realiza alrededor de 6 disparos, en contra de la víctima, quien intenta refugiarse en su domicilio, cayendo abatido a pocos metros de dicho inmueble, lugar donde vecinos trasladan a la víctima en un vehículo particular a un servicio de urgencia", detalló el fiscal de la Fiscalía del Equipo del Crimen Organizado y Homicidios, Javier Rojas.

Por otro lado, la Subcomisaria Nicole Santis de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), explicó que "fue trasladado en primera instancia al SAPU Carol Urzúa, posterior a eso es trasladado hasta el Hospital Luis Tisné, donde finalmente fallece".

Las autoridades precisaron que el hombre fallecido cuenta con antecedentes por delitos de amenazas en contexto de violencia intrafamiliar.

Finalmente, el autor de los tiros huyó del lugar, por lo que se desconoce su identidad y paradero, mientras que la PDI trabaja en el sitio del suceso para aclarar la dinámica de los hechos y hallar al responsable del crimen.