"Entraron disparando y la gente salió corriendo": Testigos relatan violento robo con balacera en mall de Maipú

08 nov. 2025 - 18:33 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado se registró un violento asalto con balacera en la tienda Ripley del Mall Arauco Maipú, al poniente de Santiago. Meganoticias se trasladó al lugar del robo, en donde testigos relataron el violento accionar del grupo compuesto por cuatro sujetos.

"Entraron disparando y la gente salió corriendo"

Un hombre que presenció los hechos relató que los asaltantes "tenían rostro cubierto, pero se notaba que eran jóvenes. No eran gente adulta, era como gente un poco inexperta".

"Yo creo que les dieron mal el dato, porque la parte donde están los perfumes caros casi no se tocó, se tocó el otro lado, pero es poco lo que se llevaron", le explicó al periodista de Meganoticias, Matías Jeanneret.

Una mujer que estaba comiendo en un local cercano declaró que "lo que se vivió igual fue súper peligroso, entraron disparando y la gente toda salió corriendo. Yo estaba comiendo con mi hija, las bebidas en el suelo, toda la gente arrancando y la verdad es que nos pusimos súper nerviosas, toda la gente estaba gritando".

"Después se calmó un poco la situación, pero se volvieron a escuchar más disparos", agregó la testigo al lamentar que "ya uno no puede venir ni siquiera tranquila al mall".

Delincuentes se dieron a la fuga

De acuerdo a la información preliminar de Carabineros, los hechos se dieron a eso de las 15:40 horas, cuando "cuatro sujetos premunidos con armas de fuego, a rostros cubiertos, ingresaron al Mall Arauco Maipú, a la tienda Ripley, específicamente al sector de perfumería y ópticas".

Tras sustraer una "cantidad indeterminada" de especies, los antisociales efectuaron "disparos al aire en su huida, para retirarse en un automóvil Station Wagon, blanco, marca MG".

La investigación del caso quedó a cargo de la Brigada de Robos (Biro) Occidente de la PDI, quienes ya se trasladan al lugar para "levantar los primeros antecedentes".

Todo sobre Policial