"Fue algo terrible": Video muestra violento asalto con balacera en tienda de concurrido mall de Maipú

08 nov. 2025 - 17:31 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado se registró un violento asalto con balacera en la tienda Ripley del Mall Arauco Maipú, en el sector poniente de Santiago.

De acuerdo a testigos que hablaron con Meganoticias, un grupo de al menos cinco sujetos cometió el robo en el sector de perfumería y se enfrentó a disparos con los guardias de la tienda.

Violento asalto con balacera en mall de Maipú

Una testigo de los hechos le explicó al periodista de Meganoticias, Matías Jeanneret, que los delincuentes "entraron por la parte de zapatería y fueron a la parte donde están los perfumes y maquillajes, así que ahí quebraron las vitrinas".

"Mi hija tuvo que salir arrancando al Preunic y fue terrible porque ella vio igual cómo disparaban los tipos. Fue algo terrible", agregó la mujer.

Personal de Carabineros llegó hasta el centro comercial; sin embargo, aún se desconoce si el robo pudo ser concretado y cuánto habría sido el monto sustraído.

Por el momento, y más importante aún, tampoco se han reportado personas lesionadas tras el violento hecho perpetrado por el grupo de asaltantes, que habría escapado por Amércio Vespucio.

