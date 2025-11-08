PDI sobre violento asalto con balacera en mall de Maipú: "Dos disparos al aire y uno apuntando hacia uno de los trabajadores"

08 nov. 2025 - 21:28 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) se refirió al violento robo con balacera perpetrado la tarde de este sábado por un grupo de cuatro delincuentes en la tienda Ripley del Mall Arauco Maipú, en el sector poniente de la ciudad de Santiago.

"Robo con intimidación" en mall de Maipú

El subinspector Sebastián Pérez, de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Occidente, explicó que el asalto se está investigando como un "robo con intimidación", luego de que "a lo menos cuatro sujetos encapuchados y premunidos de armas de fuego" ingresaran a robar al retail.

"Una vez al interior de esta tienda, específicamente en el sector de la perfumería de la misma, proceden a romper (las vitrinas) e intimidar a las víctimas, a las vendedoras y a los clientes de las mismas, para posteriormente proceder a sustraer diversos perfumes y gafas", relató el policía civil.

Tras esto, los antisociales "proceden a efectuar tres disparos al interior para posteriormente huir del lugar abordando un vehículo, el cual actualmente está siendo investigado".

En cuanto a los disparos, el subinspector Pérez explicó que los delincuentes "efectúan dos disparos al aire y uno apuntando hacia uno de los trabajadores". Pese a esto, afortunadamente no se registraron personas heridas en el violento atraco.

Por último, se informó que el avalúo del robo aún no es conocido, ya que personal de Ripley es quien debe realizar el inventario respectivo para poder determinarlo.

