Menor de 10 años falleció tras ser atropellado por camión aljibe en San Pedro de Atacama

09 nov. 2025 - 02:20 hrs.

¿Qué pasó?

Un trágico accidente tuvo lugar en la comuna de San Pedro de Atacama, en la Región de Antofagasta, en horas de la tarde de este sábado, cuando un niño de 10 años resultó atropellado por un camión aljibe, lo que le provocó la muerte.

El hecho tuvo lugar específicamente en calle Antonio León, en el sector de Solcor, hasta donde llegaron funcionarios de la 2° Comisaría de Carabineros de San Pedro de Atacama.

Menor muere atropellado por camión aljibe

En el lugar, el Mayor Mario Carreño señaló que acudieron, "con la finalidad de verificar un procedimiento de atropello en la vía pública. Al llegar al lugar, lamentablemente, pudo constatar el fallecimiento de un niño de 10 años, el cual había sido atropellado momentos antes por parte de un camión aljibe".

Si bien, se desconocen detalles de la dinámica en que ocurrió el accidente, desde la policía precisaron que, "la Fiscalía ha dispuesto que concurra a la Sección de Investigación en Accidentes de Tránsito (SIAT) de Antofagasta al lugar para efectuar las pericias de rigor".

En cuanto al conductor del camión, las autoridades explicaron que luego de los trabajos de personal de la SIAT, se podrá establecer si hubo responsabilidad de su parte y pasar o no a un control de detención.