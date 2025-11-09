Juez y su familia fueron víctimas de asalto en su vivienda: "No nos golpearon, pero nos pidieron las claves de los celulares"

09 nov. 2025 - 09:36 hrs.

¿Qué pasó?

Un violento asalto ocurrió en la vivienda de un juez en la madrugada de este domingo, ubicada en la comuna de Buin, en la Región Metropolitana.

El hecho ocurrió cerca de las 4:20 de la mañana, momento en que tres sujetos descendieron de un vehículo para ingresar a la casa del magistrado y robar diferentes especies.

¿Qué se sabe del asalto a la casa de un juez en Buin?

La periodista de Meganoticias Siempre Juntos, Silvana Stock, contó que, según la información que se ha conocido hasta ahora, eran 4 antisociales, de los cuales uno se quedó en el vehículo, mientras que los otros tres ejecutaron el robo tras romper la chapa de la vivienda.

Al momento del hecho, el juez Salvador Briceño, su esposa, Danae Gómez, y su hija, una menor de 14 años, se encontraban durmiendo.

El magistrado relató a Meganoticias que "estábamos durmiendo, habíamos llegado hace unas horas de la fiesta de graduación de nuestra hija de octavo básico. Nos percatamos que gente ya había ingresado al antejardín, ahí nos movimos a la habitación de nuestra hija para estar los 3 juntos".

"Los delincuentes entraron, después de que nos ubicaron, nos dijeron que nos quedemos tranquilos y quietos. No nos golpearon, pero nos pidieron las claves de los celulares. Se llevaron celulares, tablets, notebook, un televisor y encontraron rápidamente las llaves del vehículo. Toman todo y se llevan el vehículo en dirección desconocida", relató el juez Briceño, para luego agregar que "una de las personas estaba con un implemento que parecía un arma".

Por su parte, Danae Gómez entregó detalles acerca de los delincuentes, diciendo que "uno andaba con una máscara y los otros dos andaban con mascarillas quirúrgicas. Por lo tanto, no pudimos visualizar su rostro, pero eran personas jóvenes, entre 20 y 30 años, chilenos".

Respecto a la menor, la esposa del juez Briceño dijo que "mi hija está muy afectada, preocupada más que nada por nosotros, actuó súper bien también, los 3 actuamos muy calmados. Era algo que habíamos conversado en algún momento entre los 3, si nos hacían alguna encerrona, si entraba a la casa, teníamos que estar calmados y entregar todo".

