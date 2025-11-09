Hombre murió baleado en Quilicura: No se descarta eventual ajuste de cuentas

09 nov. 2025 - 08:20 hrs.

¿Qué pasó?

Un homicidio se registró en la comuna de Quilicura durante la noche del sábado, donde al menos tres antisociales ejecutaron impactos balísticos contra un hombre de nacionalidad peruana, quien falleció en el lugar.

Según los antecedentes del hecho, el ilícito ocurrió en la intersección de calle Las Garzas con pasaje Venus, momento en que la víctima se encontraba caminando por la vía pública junto a su pareja, para luego ser abordada por los delincuentes.

¿Qué dijeron desde la PDI y la Fiscalía?

El comisario Danilo Sepúlveda, de la Brigada de Homicidios (BH) Norte, indicó que "los antecedentes preliminares dan cuenta de que la víctima, mientras transitaba a pie en compañía de su pareja, fue abordado por tres sujetos, quienes a rostro cubierto efectuaron múltiples disparos ocasionándole la muerte en el lugar".

Por su parte, el fiscal ECOH, Javier Rojas, señaló que al hombre "le disparan por la espalda, realizando un disparo a corta distancia en la zona torácica con salida de proyectil".

Una de las hipótesis que se estaría trabajando es un eventual ajuste de cuentas, debido a que, según información preliminar, la víctima estaría vinculada a una banda delictual dedicada al tráfico de drogas en el sector.

Por órdenes del Ministerio Público, se dispuso el trabajo de la BH y de peritos del Laboratorio de Criminalística, quienes realizaron diligencias como el empadronamiento de testigos y la revisión de cámaras de seguridad.

