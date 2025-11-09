Hallan cuerpo de una mujer flotando en humedal de Isla Rocuant en Talcahuano

09 nov. 2025 - 21:30 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este domingo el cuerpo de una mujer fue encontrado flotando en las aguas de un humedal ubicado en la Isla Rocuant de la comuna de Talcahuano, región del Biobío.

Meganoticias.cl se comunicó con la Policía de Investigaciones (PDI) en dicha región, quienes informaron que la causa de muerte sería una "asfixia por sumersión", pero sin señalar el contexto en el que se produjo el fallecimiento.

De acuerdo a la información preliminar, fue personal de la Armada quien llegó primero a la zona tras el aviso dado por transeúntes que avistaron el cuerpo de la mujer en el agua en un sector que está detrás de las instalaciones de Gasco.

Los efectivos lograron recuperar el cuerpo y resguardaron el área mientras se desarrollaron una serie de pericias en el lugar del hallazgo.

Tras esto, la policía civil confirmó que el cuerpo correspondía a una mujer; sin embargo, su identidad aún no ha podido ser confirmada.

El Ministerio Público ordenó que la Policía Marítima, el Servicio Médico Legal (SML) y la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI quedaran a cargo de la investigación para esclarecer esta muerte.

