Hombre fallece tras violento choque en Santiago: Vehículo con seis ocupantes impactó un poste de luz y un árbol

10 nov. 2025 - 06:55 hrs.

¿Qué pasó?

Un fatal accidente de tránsito se produjo la madrugada de este lunes en el centro de Santiago, en la Región Metropolitana, luego que un vehículo protagonizara un choque y falleciera uno de sus ocupantes.

El hecho ocurrió a eso de las 03:00 horas en calle San Diego, entre las avenidas Ñuble y General Gana. En ese lugar un automóvil, por razones que se investigan, pierde el control y termina impactando un poste y luego a un árbol.

Uno de los acompañantes falleció

Tras ser alertados del siniestro vial, personal de Carabineros se trasladó al lugar y constató la presencia de un vehículo marca Kia, color blanco, que presentaba daños de consideración en la totalidad de la parte trasera.

El capitán Henry González, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Central, señaló que si bien el equipo SIAT se mantiene investigando lo sucedido, "hay evidencia por registro de cámaras que iban seis personas al interior del vehículo".

Posteriormente, se estableció que el conductor y uno de sus acompañantes fueron trasladados por un automóvil particular hasta el Hospital Barros Luco. El acompañante ingresó con riesgo vital y más tarde desde el centro de salud informaron su fallecimiento.

Desde Carabineros indicaron que la víctima fatal ingresó como N.N., tratándose de una persona adulta, extranjera, que no portaba ningún tipo de identificación.

Conductor fue detenido

Tras el deceso, se procedió a la detención del conductor del vehículo, quien corresponde a un hombre adulto extranjero, quien no mantiene licencia de conducir ni documentación del vehículo, solo registrando RUT provisorio.

El capitán González agregó que, de momento, no se ha podido determinar si el accidente se produjo por el consumo de alcohol. Asimismo, aclaró que el auto no mantiene encargo por robo y que por ahora se desconoce el paradero de los otros ocupantes.