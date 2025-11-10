La ruta que habría hecho concejala de Villa Alegre antes de desaparecer: Dos sujetos sospechosos la podrían haber estado vigilando

10 nov. 2025 - 11:39 hrs.

¿Qué pasó?

Nuevos antecedentes surgen en torno a la desaparición de María Ignacia González, concejala de Villa Alegre que desapareció la madrugada 15 de junio cuando iba en su vehículo de regreso a su hogar tras haberse reunido con una amiga.

Según reveló un vecino de la concejala de 73 años, horas antes de su desaparición, dos sujetos habrían estado vigilando a González en su casa, lo que despertó la sospecha de sus familiares.

Dos sujetos sospechosos

María Ignacia salió de su casa alrededor de las 18:50 horas del sábado 14 de junio para ir rumbo a la casa de unos amigos. Dos horas antes, dos sujetos se bajaron de un vehículo y apuntaron contra el domicilio de la concejala.

"Un vecino me dijo que a las 5 y tanto llegó un vehículo rojo, bajaron 2 personas y se quedaron mirando para la casa de María Ignacia. No eran de acá, eran personas extranjeras. Estaban como orientándose para buscar la casa, nerviosos señalaron la casa y se fueron", contó Antonio en una investigación exclusiva de Mucho Gusto.

La ruta de María Ignacia

María Ignacia llegó a las 18:58 horas a la casa de su amiga, se demoró 8 minutos en un recorrido de 770 metros que usualmente no demora más de 3 minutos.

Javiera Gallegos, una de las hijas de la concejala, contó que su madre "era bien precavida para manejar porque estaba operada de la vista y su visión era un poco más reducida de noche".

El ángulo de una cámara de seguridad permite ver a su auto estacionarse, pero no la puerta del conductor, por lo que no se alcanza a observar a la mujer bajándose del vehículo.

Además de María Ignacia y su amiga, en el domicilio estaba el marido de su amiga y una prima de la concejala. Todos ellos son sujetos de interés en el caso, aunque también se investiga a Rodrigo Cancino, el administrador municipal, quien explicó en este reportaje que por el momento no puede dar declaraciones del caso.

¿Iba manejando la concejala?

El vehículo de María Ignacia se fue de la casa de su amiga a las 02:07 horas del domingo 15 de junio, aunque nuevamente no se logra apreciar si ella estaba en su interior o si iba manejando.

En esa ocasión, el trayecto de regreso a su casa fue inusualmente rápido: demoró un minuto y 35 segundos, aunque no se detuvo en su hogar, sino que dobló en otra dirección. En uno de los registros, se logra apreciar una silueta del conductor con ropa de color rojo, diferente al blanco y beige que usaba la mujer cuando salió de su domicilio.

Las cámaras captaron que iba a exceso de velocidad, motivos por los que sus hijas no cree que ella iba manejando: "Tenemos la certeza, obviamente, no tenemos una prueba concreta, pero ya solamente al ver el auto sabemos que ella no va manejando ese vehículo", dijo Camila Gallegos, su otra hija.