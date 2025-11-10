Presenta signos de violencia: Encuentran cuerpo de una mujer durante diligencias por desaparición de Valentina Alarcón

10 nov. 2025 - 16:44 hrs.

¿Qué pasó?

En la tarde de este lunes, el cuerpo de una mujer fue encontrado en una vivienda en la comuna de La Pintana, Región Metropolitana, en medio de diligencias realizadas por la Brigada de Ubicación de Personas (Briup) de la Policía de Investigaciones (PDI) por la desaparición de Valentina Alarcón, joven de 26 años que fue vista por última vez el pasado sábado 25 de octubre tomando un bus del transporte público desde Puente Alto rumbo a la comuna donde fue hallado el cadáver.

Cabe señalar que hasta el momento no se ha confirmado que el cuerpo pertenezca a la joven, lo que deberá ser confirmado o descartado con las pericias correspondientes.

¿Qué se sabe de la mujer fallecida?

El hallazgo se realizó en el patio de un domicilio ubicado en la calle Los Alcaldes, de la población El Castillo, el cual tenía una orden de entrada y registro en el marco de la indagatoria por la desaparición de Valentina.

De acuerdo a los primeros antecedentes entregados, el cuerpo presenta signos de haber sido víctima de violencia, por lo que se está investigando un homicidio. De hecho, la víctima estaba dentro de una bolsa al momento del hallazgo.

El Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía se trasladó hasta el lugar, donde también se encuentra trabajando la Brigada de Homicidios y la Briup de la PDI.

"Todavía no hay ninguna confirmación respecto a su identidad"

El fiscal Alfredo Cerri expuso que "aquí se está haciendo una investigación conjunta entre la Briup, el MT0 y la Brigada de Homicidios, respecto de la investigación que se estaba realizando respecto a la persona extraviada. En virtud de eso, y a propósito de diferentes diligencias investigativas, se dio con un domicilio de interés en el cual se han realizado medidas intrusivas".

"Al ingreso, efectivamente se encontró un cuerpo, pero todavía no hay ninguna confirmación respecto a su identidad", agregó, señalando que al momento del procedimiento la vivienda no estaba habitada y que no hay personas detenidas.

Subprefecto Tatiana García Huidobro, jefa de la Briup Metropolitana, explicó que "de acuerdo a un proceso investigativo que comenzamos a realizar el día 29 de octubre a raíz de la desaparición de una joven, se realizaron distintas diligencias, como triangulación de antenas telefónicas, levantamiento de cámaras, entrevistas y empadronamiento, logrando ubicar este domicilio como un punto de interés".

¿Qué se sabe de la desaparición de Valentina?

Inicialmente, se dijo que la joven pretendía asistir a una actividad en La Pintana que realizaron barristas de Universidad de Chile para conmemorar la muerte de un integrante de Los de Abajo. Sin embargo, el evento se hizo al día siguiente de su desaparición.

Hace unos días, Fabián Alarcón, hermano de Valentina, explicó a Meganoticias que "no tenemos ninguna cámara o imagen que la ubique en el lugar del evento".

Su familiar detalló que su hermana salió de su casa en el condominio Parque Cordillera de Puente Alto a las 19:03 horas del sábado 25 de octubre y que se dirigió en un bus del recorrido F14 del sistema Red hasta la población El Castillo, en La Pintana, lugar desde el que caminó hasta el poniente, "y ahí es donde ya le perdemos el rastro, esa es la última cámara que la capta", detalló.