Nueva contradicción en caso de María Ercira: Revelan que una segunda persona habría mentido a la PDI

10 nov. 2025 - 19:39 hrs.

¿Qué pasó?

Continúan surgiendo antecedentes en torno a la desaparición de María Ercira Contreras, la adulta mayor extraviada en el fundo Las Tórtolas, comuna de Limache, región de Valparaíso.

Desde que la asesora privada de la familia, Sabrina Gambazza, tomó las riendas del caso, se han detectado nuevas inconsistencias en las declaraciones entregadas a la Policía de Investigaciones (PDI). Ahora, se reveló que una segunda persona habría mentido en su testimonio, al igual que Jacinto Ayala, cuidador del fundo.

Segunda persona habría mentido a la PDI

En diálogo con Página 7, Carla Hernández, nieta de la mujer desaparecida, dio a conocer sobre una segunda persona también habría entregado información falsa a la policía: Fernando Vivanco, trabajador del fundo.

Según su declaración, ese día se encontraba de vacaciones y salió a la iglesia a las 10:15 horas, regresando a su domicilio cerca de las 16:00. Además, afirmó haberse enterado de la desaparición de María Ercira tres días después, al ver las noticias.

“Es imposible que no se haya enterado”

Hernández contradijo el testimonio de Vivanco y señaló que los datos recopilados no coinciden con su versión.

“Él se fue a las 10 AM a la iglesia. Eso está ok, pero vuelve a las 2 de la tarde, no a las 4. Es imposible que no se haya enterado de la desaparición, porque tiene tráfico de llamadas con Andreas (Kleinert), con Jacinto y otros trabajadores del fundo que estaban en el lugar”, afirmó la nieta.

Además, indicó que Vivanco “tiene cuatro teléfonos y uno de ellos lo intercambia con Jacinto, que le pone su chip a ese teléfono”.

“Andreas, cuando se refiere a este trabajador, también cuenta que llegó a las 4; se ponen de acuerdo en la hora”, agregó Hernández.

Irregularidades en registros audiovisuales

En entrevista con La Tercera, Gambazza ya había afirmado que detectó irregularidades en los registros audiovisuales revisados y cuestionó la cronología establecida por la PDI. Según la especialista, al analizar las cámaras ubicadas en la ruta cercana al fundo se identificaron personas que aseguraron no haber estado en el lugar, pese a que los registros las ubican allí.

Uno de los testimonios que habría presentado inconsistencias corresponde a Jacinto Ayala, cuidador del fundo desde hace más de dos décadas. En su declaración, el hombre afirmó que, al enterarse de la desaparición de María Ercira, no se movió de su puesto en la portería; sin embargo, un video lo muestra subiendo a una camioneta roja.

La investigación incluyó el análisis del tráfico telefónico de Ayala, el cual ubicó su dispositivo dentro del predio durante todo el día de la desaparición y registró llamadas posteriores con otros contactos del fundo.

