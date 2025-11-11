Accidente de tránsito en Ruta 5 Sur deja un motociclista fallecido: Perdió control del vehículo y chocó con barrera de contención

11 nov. 2025 - 05:27 hrs.

¿Qué pasó?

En horas de la madrugada de este martes se produjo un accidente de tránsito en la Ruta 5 Sur, a la altura de la comuna de San Bernardo.

El hecho dejó un motociclista fallecido luego de que este perdiera el control del vehículo mientras circulaba por la autopista.

¿Qué se sabe del accidente en la Ruta 5 Sur?

Según información de Carabineros, el conductor habría perdido el control de la moto e impactó contra las barreras de contención, perdiendo la vida en el lugar.

"Por las cámaras se puede observar que el sujeto pierde el control chocando con la barrera de contención, y debido a sus lesiones graves, pierde vida en el lugar", detalló el Teniente Óscar Cancino.

De momento, no se ha podido establecer si la víctima conducía bajo los efectos del alcohol o alguna droga, por lo que el motivo por el que perdió el control del vehículo, por ahora es desconocido.

Por orden de la Fiscalía, será la Sección de Investigación Policial (SIP), en conjunto con el Servicio Médico legal, los encargados de establecer la dinámica en que ocurrieron los hechos y las causas del accidente que dejó un fallecido.