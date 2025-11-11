Carabinero balea a adolescente de 16 años que escapaba en un auto robado en San Pedro de la Paz

11 nov. 2025 - 09:20 hrs.

¿Qué pasó?

Un violento hecho se registró en la comuna de San Pedro de la Paz, región del Bío Bío, luego que un adolescente de 16 años fuera baleado en la cabeza por un funcionario de Carabineros durante una persecución policial.

Menor baleado escapaba en un auto robado

El hecho comenzó pasadas las 23:00 horas del lunes en la ciudad de Concepción, luego que se reportara el robo de un vehículo por parte de dos menores de edad. De inmediato, los uniformados hicieron un seguimiento del automóvil.

Ya en la madrugada, el procedimiento se trasladó hasta San Pedro de la Paz. De acuerdo a información preliminar, uno de los adolescentes a bordo del vehículo habría sacado un arma de fuego para dispararle a Carabineros.

En ese contexto, uno de los funcionarios hizo uso de su arma de servicio para repeler el ataque, impactando en la cabeza del menor.

El menor se encontraría en estado grave

El herido fue trasladado de urgencia por la misma policía hasta el Hospital Regional de Concepción, mientras que el otro involucrado fue aprehendido, y pasará a control de detención este martes.

De momento se desconoce el estado de salud del afectado, sin embargo, la primera información que se conoció fue que ingresó en estado grave a la UCI.

El Ministerio Público instruyó a la Brigada Investigadoras de Robos (Biro) y la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI para que se haga cargo de las diligencias.