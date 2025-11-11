Detienen a acusados de asesinar a joven trabajador de un servicentro: Víctima fue baleada tras intentar detener una pelea

11 nov. 2025 - 09:55 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes se confirmó la detención de tres personas vinculadas al homicidio de un trabajador de 23 años, quien fue baleado tras intentar detener una pelea registrada en un servicentro de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, Región Metropolitana.

El crimen se produjo la noche del pasado 28 de octubre en un estación de servicio de la empresa Copec, lugar en donde la víctima se desempeñaba como bombero. Hasta ese lugar llegaron dos grupos de personas ajenas al recinto que comenzaron a discutir.

Para evitar que el conflicto aumentara, el trabajador, de nacionalidad venezolana, trató de intervenir y les solicitó a los involucrados que por favor se retiraran del lugar, sin embargo, esto generó la molestia de los agresores, quienes lo encaramaron y le dispararon en dos ocasiones.

La detención de las tres personas se logró tras una investigación liderada por la Fiscalía Metropolitana Sur y el Departamento de Investigación Criminal OS9 de Carabineros.

Víctima recibió dos disparos

El fiscal Regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, destacó la labor de las policías, ya que "en menos de 10 días se han detenido a tres personas como autores de este delito y a otros dos que están también individualizados".

El persecutor calificó este hecho como de "extrema gravedad", porque la víctima "era una persona de nacionalidad venezolana que se encontraba trabajando. Había entrado a su turno 15 minutos antes y posteriormente producto de una rencilla es ejecutado por estos sujetos".

Respecto al crimen, explicó que su origen se trató de una "discusión bastante banal". "Sujetos que vienen de otra región, al parecer después de una actividad de esparcimiento, llegan hasta la bomba de bencina y se forma una discusión", señaló el fiscal.

La autoridad continuó señalando que la víctima, quien se encontraba en situación regular en nuestro país trabajando en dicha bomba de bencina, "interviene en defensa de otro bombero que tenía algún vínculo de amistad con él".

"Ahí se desencadena todo lo otro, donde se baja el resto de los sujetos del vehículo y con un arma de fuego lo trasladan hasta una lugar, uno lo sujeta y el otro lo ejecuta con dos disparos", agregó Barros.

Detenidos quedaron en prisión prisión

Los detenidos, todos extranjeros, fueron formalizados por el delito de homicidio calificado y actualmente se encuentran en prisión preventiva. El fiscal indicó que otros dos se encuentran con órdenes de detención pendientes.

"El primer detenido está en calidad de encubridor, pero también están dos de los autores que son los que participan directamente en la ejecución del hecho, junto a los otros prófugos", reveló.