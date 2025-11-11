Denunció la compra irregular de un terreno: El nuevo antecedente que surgió en desaparición de concejala de Villa Alegre

11 nov. 2025 - 12:10 hrs.

¿Qué pasó?

Surgen nuevos antecedentes en torno a la desaparición de María Ignacia González, concejala de Villa Alegre, que fue vista por última vez la madrugada 15 de junio cuando iba en su vehículo de regreso a su hogar tras haberse reunido con una pareja de amigos y con una prima.

A juicio de una sus hijas, Javiera Gallegos, a su madre la secuestraron e hicieron desaparecer debido a su rol fiscalizador dentro del municipio. En particular, afirmó que María Ignacia denunció la compra de un terreno irregular, lo que para ella podría haber sido una motivación para cometer el crimen.

Un terreno con sobreprecio

En conversación con Mucho Gusto, Javiera explicó que el municipio de Villa Alegre iba a comprar un terreno para construir un Cesfam. Sin embargo, la concejala cuestionó el alto precio de dicha transacción.

"Es una denuncia que ella realizó el año pasado, con el anterior alcalde, que es Pablo Fuentes, por una compra de un terreno. No podría recordar bien los montos, pero supongamos que ese terreno estaba avaluado en $20 millones y luego lo compraron por $100 millones", comentó la hija, es decir, cerca de cinco veces su valor real.

La joven aseguró que su mamá había puesto una denuncia en la Contraloría, "y también sé que estaba haciendo más denuncias, porque yo la acompañé varias veces a la PDI de Linares y mientras ella hacía esos trámites, yo hacía mis cosas", contó.

El terreno en cuestión era propiedad del dueño de una discoteca que se ubica precisamente frente al predio, según contaron algunos vecinos del sector, quienes prefirieron no aparecer en cámara por temor a represalias. Actualmente, el terreno está en completo abandono, aunque es propiedad de la municipalidad.

Amenazas de muerte

Javiera reiteró que su madre denunció siempre situaciones "que a ella le parecían irregulares dentro del municipio, no sé si del periodo anterior o de este", motivo por el que incluso la concejala habría recibido amenazas de muerte.

"A nosotros nunca nos comentó (de las denuncias) y, según hasta donde tenemos entendido, en Carabineros tampoco se había puesto nunca una denuncia y supongo que en PDI tampoco", dijo Javiera, aunque afirmó que varios vecinos revelaron que sí recibió esas amenazas.

