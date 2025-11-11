"A mi hija la citaron": Madre de joven hallada fallecida en La Pintana apunta a posible femicidio

11 nov. 2025 - 19:48 hrs.

¿Qué pasó?

La madre de Valentina Alarcón, quien fue encontrada fallecida en La Pintana tras desaparecer el sábado 25 de octubre, acusó que el crimen de su hija podría tratarse de un femicidio y descartó que su hija sea barrista.

La joven había sido vista por última vez tomando un bus del transporte público desde Puente Alto, zona en la que vivía, rumbo a la comuna donde fue hallado su cuerpo. Si bien se había comentado que se dirigía a una actividad realizada por barristas de la Universidad de Chile, el evento fue al día siguiente de su extravío.

¿Qué dijo la madre de Valentina Alarcón?

Durante la velatón realizada en conmemoración de Valentina, su madre, Pilar Molina, manifestó: "Estoy con el corazón destrozado. Nunca me imaginé que me iba a pasar algo así, nunca me imaginé que no iba a ver nunca más a mi hija, nunca imaginé que se nos iba a destrozar la vida".

La mujer aprovechó la instancia para cuestionar la burocracia a la que se tuvo que enfrentar para triangular el teléfono que estaba utilizando la joven. "Yo quiero que no haya otra Valentina, porque a mi hija la pudieron haber encontrado el martes o miércoles, pero la encontraron 15 días después... A mi hija la podrían haber encontrado incluso con vida", aseveró.

"A mi hija la citaron"

"Estoy con mi cabeza fría porque yo quiero justicia para mi hija. Ella no era participante de una barra. Ella era hincha, como yo, como cualquier hincha, no barrista. No estaba vinculada con nada de drogas. Entonces, quiero que se haga justicia, porque esto fue un femicidio", aseguró la madre.

"A mi hija la citaron allá, alguien la citó. Suponemos que alguna pareja que debe haber tenido que no nos contó. Ella fue allá y conocía a alguien allá", sostuvo.

"Alguien la llamó, alguien le tendió una trampa y terminó en esto. Alguien le hizo algo, no sabemos quién. Y estamos esperando que nos digan. Que todas las pericias que le van a hacer a ella y en el lugar donde estaba digan qué pasó, qué fue y quién fue", expresó Pilar.