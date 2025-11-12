Funcionario de la PDI le dispara a delincuente que intentó asaltarlo en plena Alameda

12 nov. 2025 - 04:32 hrs.

¿Qué pasó?

La madrugada de este miércoles un delincuente fue herido de bala por un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) al que intentó asaltar en plena Alameda, en el centro de Santiago.

Funcionario de la PDI dispara a delincuente

El comisario Mauricio Camousseight, de la Brigada de Robos (BIRO) Metropolitana Centro-Norte, explicó que los hechos se dieron a eso de las 01:15 horas en un paradero del transporte público frente a la Universidad Católica.

En dicho lugar, el funcionario policial se encontraba "esperando un bus para dirigirse a su domicilio particular" cuando "fue intimidado por un individuo, quien portando un arma cortopunzante exigió sus pertenencias personales".

"El detective, al ver su integridad física en peligro, se identificó a viva voz como funcionario de la Policía de Investigaciones y extrajo su arma de servicio, efectuando un disparo con la finalidad de repeler el ataque", relató el comisario.

Debido a este disparo, "el sujeto fue herido, quien por sus propios medios y asistido por personal municipal, llegó hasta la Posta Central, donde en este momento se encuentra internado".

"Nuestro detective se encuentra en perfectas condiciones y personal de la Brigada de Robos Metropolitana Centro-Norte está realizando todas las diligencias atingentes al esclarecimiento del delito", cerró el comisario Camousseight.

