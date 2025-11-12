Delincuentes se dieron a la fuga: Patrulla de Carabineros choca en medio de persecución policial en Peñalolén

12 nov. 2025 - 03:15 hrs.

¿Qué pasó?

Cerca de la medianoche una patrulla de Carabineros sufrió un grave accidente de tránsito en medio de una persecución policial en la comuna de Peñalolén, en la Región Metropolitana.

Patrulla de Carabineros choca en persecución

De acuerdo a la información preliminar, los hechos se produjeron en avenida Grecia con Los Molineros, en donde el vehículo policial, en el que viajaban dos funcionarios, quedó incrustado en una reja del corredor de buses de dicho sector.

El accidente se produjo en medio de un "seguimiento controlado" a un vehículo delictual, momentos en que el móvil de Carabineros habría perdido el control producto de la gran velocidad con la que se desplazaba.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas por el impacto de la patrulla, ya que al no ser un horario de mucho tránsito vehicular ni de transeúntes, nadie se encontraba en dicho cruce al momento del accidente.

Quienes sí resultaron afectados fueron los ocupantes del auto policial, dos funcionarios que fueron trasladados al hospital institucional, en donde permanecen fuera de peligro.

Debido al accidente, los delincuentes que eran perseguidos por la policía uniformada escaparon del lugar y hasta el momento continúan prófugos.

