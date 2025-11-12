Denuncian brutal ataque a hermana de Krishna Aguilera por parte de desconocidos: "La golpearon, la agredieron"

12 nov. 2025 - 08:25 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de San Bernardo, Christopher White, informó este miércoles un brutal ataque que sufrió Cristal Aguilera, hermana de Krishna Aguilera, la joven madre de 19 años que fue asesinada en octubre y cuyo cuerpo fue encontrado semanas después de haber desaparecido.

Según explicó a Mucho Gusto el jefe comunal, el hecho habría ocurrido el lunes. La joven, quien ya no vive en San Bernardo por temas de seguridad, había viajado a la comuna "a hacer un trámite" para luego visitar la casa de sus padres.

Sin embargo, en el trayecto desconocidos "aparentaron como que le habían hecho un robo de un celular, pero la verdad es que el estado de ella físicamente es complejo. La golpearon, la agredieron, y ella está muy asustada", señaló White.

"Si te quitan el celular no te patean o te golpean"

"Ella lo que nos comenta es que había venido a San Bernardo a hacer un trámite cerca del domicilio donde viven sus papás. Me imagino que venía del trámite a ver a sus papás y allí es abordada", comento el alcalde de la comuna.

"Estos tipos tienen miles de formas para hacer estas cosas. Le quitan el celular para generar una sensación de que es un robo, pero fíjate que si te quitan el celular no te patean o te golpean. Anoche vi una foto de esta situación y es terrible verlo... la forma en cómo ella está dañada", expresó.

El crimen de Krishna Aguilera

Cabe recordar que fue Cristal quien denunció la desaparición de su hermana apenas ocurrió, en los primeros días de octubre, solicitando apoyo de las policías para ubicarla.

Sin embargo, siempre dijo que Krishna había sido asesinada incluso antes de ser encontrada y apuntó como principal sospechoso a su expareja, Juan Beltrán. Asimismo, acusó una supuesta red de narcotráfico vinculada al caso, por lo que su seguridad se vio amenazada tras hacerlo público.

A raíz de este hecho se detuvo a cuatro personas, entre ellos un menor de edad. Actualmente, los tres adultos permanecen en prisión preventiva, mientras que el menor está en internación provisoria. Un quinto detenido quedó apercibido al no acreditarse su participación.

Según explicó el fiscal Marcos Pastén el día de la formalización, el asesinato habría sido una venganza de Beltrán, quien sindicó a la víctima como responsable de una quitada de droga. "Esto se trata de un crimen, en contexto de crimen organizado con ocasión de tráfico de drogas", señaló el persecutor.

De acuerdo al Ministerio Público, Beltrán utilizaba principalmente a mujeres jóvenes para traficar drogas y que actuó con extrema violencia cuando Krishna decidió apartarse del grupo.

"Estamos hablando de una joven de 19 años que se dedicaba a traficar droga en algún momento, precisamente para Juan Beltrán. Y cuando ella se apartó de lo que él estimaba debía ser la conducta delictual que debía tener, actuaron con inusitada violencia y crueldad contra esta persona", agregó Pastén.