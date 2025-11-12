La despidieron por revisar el WhatsApp de su jefa y compartirlo: Reclamó por indemnización y recibirá millonaria cifra

12 nov. 2025 - 09:14 hrs.

Una famosa empresa de telecomunicaciones, una extrabajadora y WhatsApp. Los tres actores de un particular caso judicial en la región de La Araucanía, el que recientemente dio un vuelco. Primero, la justicia de primera instancia falló a favor de la compañía, pero la Corte de Apelaciones lo revirtió en pro de la mujer.

Resulta que la exfuncionaria fue despedida, porque su jefa la acusó de ingresar a su computador y grabar el chat que ella mantenía con el jefe comercial en la red social, para luego compartir el registro con sus compañeros de trabajo.

No es primera vez que la plataforma de mensajería se ve involucrada en una situación judicial. A mediados de año, un carabinero alegó vulneración a sus derechos cuando descubrió que una colega imprimía sus conversaciones, pues había dejado su sesión abierta en el computador institucional que compartían.

Leyó conversaciones de WhatsApp de su jefa y las grabó

Los hechos se remontan a agosto de 2023, cuando la mujer es denunciada administrativamente por su jefatura tras una serie de acusaciones cruzadas entre los colegas, las que derivaron en una investigación que culminó en octubre de aquel año.

Según expresó la organización en la carta de despido —invocando la causal "incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo"—, la otrora empleada "leyó y difundió una conversación de carácter privado de su jefatura directa con el jefe comercial (...) sin el consentimiento de ninguno de los participantes de ella, vulnerando gravemente la privacidad de ambos".

El 25 de agosto de 2023, "usted accedió al computador de la oficina de la líder y, aprovechándose que tenía su sesión abierta en la aplicación de WhatsApp, revisó las conversaciones, registrándolas a través de una grabación y remitiéndosela al señor (...) a través de correo electrónico", señala el documento.

Además de responsabilizarla por vulnerar el derecho a la privacidad, la compañía también la acusó de transgredir el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, y la Política de Buen Clima Laboral.

Argumentos de la mujer no convencieron a la justicia de primera instancia

El conflicto llegó a la arena judicial por una demanda que la extrabajadora presentó contra la entidad en 2024. En ella, alegó que su despido fue "injustificado y/o carente de motivo plausible", negó los incumplimientos contractuales que se le imputaron y afirmó que su jefa ejercía maltrato laboral.

Respecto al hecho de haber revisado su chat, señaló que la denuncia de su superiora "carece de sustento legal, ya que ella en el PC del segundo piso —que no era de su exclusivo uso— dejaba abierto siempre WhatsApp. Es más, en varias oportunidades nos indicaba que respondiéramos sus conversaciones".

Sus argumentos no convencieron al Juzgado de Letras de Villarrica, que identificó una vulneración al comportamiento ético y al deber de lealtad y buena fe con los que se comprometió la mujer al firmar contrato con la empresa. Por todo ello, su demanda fue rechazada en enero de 2025.

Vuelco en el caso le permitirá recibir millonario monto

No contenta con la sentencia, acudió a la Corte de Apelaciones de Temuco, donde obtuvo un resultado favorable. El pasado 7 de noviembre, el organismo reconoció que su conducta configuró un "incumplimiento contractual", pero estimó que no fue lo suficientemente grave como para despedirla sin indemnización, menos cuando en sus siete años de servicio fue considerada siempre como "buena trabajadora".

Así, la Corte acogió su demanda contra la compañía de telecomunicaciones, obligándola a pagarle las siguientes indemnizaciones:

$919.204 por concepto de indemnización sustitutiva del aviso previo.

por concepto de indemnización sustitutiva del aviso previo. $6.434.428 por concepto de indemnización por los siete años de servicios.

por concepto de indemnización por los siete años de servicios. $5.147.542 por concepto de recargo.

Eso sí, el caso no está totalmente zanjado. De así quererlo, la empresa puede agotar la última instancia que permite el Poder Judicial y llevar los antecedentes a la Corte Suprema, cuyo veredicto será inapelable.

