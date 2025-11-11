"No los voy a echar de menos": Trabajador fue demandado por polémico correo electrónico enviado tras su renuncia

11 nov. 2025 - 17:10 hrs.

Y todo por un correo electrónico. Un trabajador originario de Ferrara (Italia) fue demandado por su empresa luego de enviar un polémico e-mail a sus compañeros antes de irse. En el mensaje, expresaba su descontento con las condiciones laborales: “Solo exigencias, estoy cansado. No los echaré de menos”, escribió.

El hombre llevaba más de siete años trabajando en la firma y decidió dejar su puesto tras encontrar un nuevo empleo. De acuerdo con lo publicado por el medio italiano Il Resto del Carlino, el sujeto envió el correo con el asunto “Saludos” a casi un centenar de personas de la empresa.

“Después de unos siete años y medio, mi aventura por fin ha terminado. Digo por fin por qué me costó bastante aceptar la primera renovación del contrato… Desde luego, no la echaré de menos”, señaló en el mensaje.

En la misma línea, apuntó a la falta de recursos en el lugar de trabajo, la dificultad para obtener materiales básicos y el trato desigual entre los empleados. "Solo exigencias, estoy cansado, no los echaré de menos", reiteró.

La demanda de la empresa

Acusando un daño a su reputación e imagen corporativa, tanto interna como externamente, la empresa demandó al trabajador por difamación, alegando que el contenido del mensaje vulneraba su derecho al honor y perjudicaba la percepción de la compañía entre sus empleados.

Durante el juicio, la defensa del exempleado argumentó que se trataba únicamente de una crítica basada en su experiencia personal, y que el tono del mensaje, aunque incómodo para la empresa, no podía considerarse injurioso ni malintencionado.

El tribunal coincidió con esta interpretación y concluyó que el contenido del correo no tenía carácter difamatorio.

