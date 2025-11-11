Justicia falla a favor de universidad e impide que estudiante de derecho pueda matricularse por mantener deuda con institución

11 nov. 2025 - 16:27 hrs.

Un duro revés judicial fue el que recibió una estudiante de Derecho, luego de que la Corte Suprema revocara el fallo que le era favorable y que establecía que la casa de estudios no podía impedirle inscribir sus asignaturas a raíz de una deuda que se acercaba a los 10 millones de pesos.

La estudiante había ingresado un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones, alegando que la medida tomada por la universidad vulneraba su derecho a continuar con sus estudios y que esta debía acudir a instancias judiciales para cobrar la deuda, sin privarla de su educación por motivos económicos.

De acuerdo con lo consignado por El Desconcierto, el tribunal de alzada acogió el recurso y obligó a la institución a admitir la matrícula y permitir la toma de asignaturas.

En esa línea, determinó que impedir la matrícula “discrimina al estudiante por razones meramente financieras” y vulnera el principio de igualdad ante la ley y la dignidad de la persona.

La decisión de la Suprema

Sin embargo, la universidad acudió a la Corte Suprema para revertir el fallo, obteniendo los resultados esperados. El máximo tribunal estimó que la entidad no incurrió en ilegalidad ni arbitrariedad, pues la autonomía universitaria le permite condicionar la contratación de un nuevo período académico al cumplimiento de las obligaciones económicas pendientes.

De la misma manera, el fallo estableció que la universidad actuó conforme al derecho al exigir a la estudiante que regularizara su situación financiera antes de cursar el año académico 2025.

