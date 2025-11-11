Condenan a exmarinos por asesinato de hombre en situación de calle: Lo atacaron con sus muletas

11 nov. 2025 - 18:03 hrs.

¿Qué pasó?

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Iquique condenó este martes a dos exfuncionarios de la Armada por el homicidio calificado de Milton Domínguez, un hombre con discapacidad de 58 años atacado en mayo de 2023 en las calles de la capital de la región de Tarapacá.

Milton era técnico en paneles solares, oriundo de Cali, Colombia, y había migrado a Chile un mes antes de su asesinato. Vivía en situación de calle, pero era usuario habitual de la Hospedería de Hombres del Hogar de Cristo.

Antes de llegar a la hospedería, y considerando que ingresó a Chile de manera ilegal por la frontera terrestre con Bolivia, Milton pasó por una residencia sanitaria tras autodenunciarse, como primer paso para normalizar su situación migratoria.

El homicidio de Milton en plena calle de Iquique

En ese recinto de salud, sufrió un pequeño corte que se infectó con un hongo, lo que derivó en la amputación de la mitad de su pierna derecha, como se lee en su historia compartida por el Hogar de Cristo.

En la madrugada del viernes 19 de mayo de 2023, en la intersección de las calles Bolívar con Ramírez, un grupo de funcionarios de la Armada que salía de un local nocturno en estado de ebriedad abordó y golpeó a Milton, incluso utilizando sus propias muletas. Todo quedó registrado en cámaras de seguridad. Horas más tarde, falleció en el Hospital de Iquique.

La justicia determinó que cuatro marinos, posteriormente dados de baja, participaron en la agresión fatal. En febrero de este año, dos fueron condenados en calidad de cómplices a cinco años de cárcel, con el beneficio de libertad vigilada intensiva.

La audiencia de lectura de sentencia para los dos condenados este martes como autores del crimen se realizará el 20 de noviembre.