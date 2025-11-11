Temblores se sienten en el extremo norte del país: Estas fueron las magnitudes y epicentros de ambos sismos

11 nov. 2025 - 07:45 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este martes 11 de noviembre dos temblores se registraron en el extremo norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el primer sismo ocurrió a las 07:32 horas y tuvo una magnitud de 4,1. Su epicentro se ubicó a 40 km al oeste de Colchane, en la región de Tarapacá, con una profundidad de 10 km.

El segundo temblor se registró a las 07:35 horas y alcanzó una magnitud de 4,0. Su epicentro fue a 36 km al oeste de Colchane, con una profundidad de 8 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.