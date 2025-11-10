Temblor se registra en el extremo sur: Conoce la magnitud y el epicentro del sismo

10 nov. 2025 - 14:21 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este lunes 10 de noviembre, a las 13:57 horas, un temblor de magnitud 4,2 se registró en el extremo sur del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 163 km al sur de Puerto Williams, en la región de Magallanes, con una profundidad de 10 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

