Temblor se registra en el extremo sur: Conoce la magnitud y el epicentro del sismo
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
La tarde de este lunes 10 de noviembre, a las 13:57 horas, un temblor de magnitud 4,2 se registró en el extremo sur del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 163 km al sur de Puerto Williams, en la región de Magallanes, con una profundidad de 10 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
